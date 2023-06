Nach der Implosion des Tauchboots »Titan« nahe dem Wrack der legendären »Titanic« haben die kanadischen Behörden Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks aufgenommen. »Unser Auftrag ist herauszufinden, was passiert ist, warum und was geändert werden muss, um das Risiko für solche Vorfälle in Zukunft zu verringern«, sagte die Chefin der Verkehrssicherheitsbehörde TSB, Kathy Fox am Samstag (Ortszeit).