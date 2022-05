Sie jagten einem Tornado in Kansas im Auto hinterher – doch die Rückfahrt endete für drei Studenten der University of Oklahoma tödlich. Nicholas Nair, 20, Gavin Short, 19, und Drake Brooks, 22, waren am Freitagabend zu dritt im Auto einem Tornado hinterhergefahren. Der Tornado war Teil einer heftigen Sturmfront, die am Wochenende über Kansas zog. Nair veröffentlichte ein Video von dem Sturm auf Twitter. Kurz darauf verunglückten die drei auf der Rückfahrt nach Oklahoma, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten .