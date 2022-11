Vorweihnachtsstimmung am Kanzleramt: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Weihnachtsbaum in Empfang genommen, der in der Adventszeit vor der Regierungszentrale leuchten wird. »Es ist einfach eine schöne Tradition, rund um einen Weihnachtsbaum zusammenzukommen«, sagte der SPD-Politiker. Das gelte auch in der aktuell schwierigen Zeit.