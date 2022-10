Seit dem russischen Krieg in der Ukraine rückt das Thema jedoch wieder in den Fokus. So hatte FDP-Chef Christian Lindner im März gefordert, neue Verhandlungen mit den USA über ein Abkommen zu führen. Dies war umgehend von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) abgelehnt worden. Auch in der SPD sind viele skeptisch, was einen erneuten Anlauf angeht.

Schmidt und Roth fordern in dem Papier zudem die Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik. Zu einer ausgewogenen Partnerschaft mit geteilter Verantwortung gehöre, »dass Europa wesentlich stärker für die eigene Sicherheit einsteht und dabei auch Führung« zeige. Auch die China-Politik gehöre europäisch koordiniert, schreiben die beiden Sozialdemokraten. »Nach dem Vorbild der gemeinsamen Russlandpolitik sollte Deutschland den Umgang mit Chinas aggressiver werdender Politik, insbesondere im Indopazifik, eng mit seinen Partnern abstimmen.«