»Die Nachrichten dieser Woche bewegen mich zutiefst«, sagte Marx bei einem Gottesdienst, bei dem er drei Priester weihte. Auch im größtenteils katholisch geprägten Bayern hatte es mehr als 153.000 Austritte gegeben. »Ich frage mich: Was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe, unser gemeinsames Wirken?«