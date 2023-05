Am Montag wurde in New York wieder die größte Fashion-Party des Jahres gefeiert, die Met Gala - diesmal zu Ehren des Modedesigners Karl Lagerfeld. Offiziell eine Spendenveranstaltung für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum in New York, gilt das Event jedoch als extravagantes Schaulaufen der Stars. Unzählige Prominente ließen sich ihren Auftritt nicht nehmen – und widmeten ihre Outfits dem 2019 verstorbenen Designer.