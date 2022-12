Das spiegele sich auch beim Kochen an Weihnachten wider. So übernehme seine älteste Tochter Rosa die Zubereitung des Menüs an Heiligabend, so Lauterbach: »Sie ist Vegetarierin wie ich und kocht dann mir zuliebe ohne Salz. Im Vergleich zu mir ist sie eine Meisterköchin. Ich muss somit beim Kochen auf meine Kinder setzen. Mit mir am Herd wäre das Essen im besten Fall ungenießbar.« Als Vorspeise gebe es Linsensuppe, dann Fisch mit Gemüse und zum Schluss Schokoladenpudding aus Avocado.