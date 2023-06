Karls Erdbeerhof in Elstal Mehrere Verletzte bei Brand in Erlebnisdorf

Mehrere Gebäude sind am Dienstagvormittag im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) in Brand geraten. Dabei habe es mehrere Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Hauptsächlich handele es sich demnach um Rauchgasvergiftungen. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.