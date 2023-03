Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit dem prominenten Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert waren betroffen.

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup dankte nach der Geiselnahme den Einsatzkräften und wünschte den befreiten Geiseln, dass sie das Erlebte möglichst schnell verarbeiten können. »Karlsruhe ist erleichtert, dass diese gefährliche Situation unblutig beendet wurde«, betonte der SPD-Politiker am Freitagabend in einer Stellungnahme.

Erst im Januar war es zu einem Zwischenfall in der Apotheke gekommen: Ein maskierter Räuber gelangte in den Personalbereich, bedrohte einen Angestellten mit einem sägeähnlichen Werkzeug und floh mit einem Liter Methadon. Wenige Tage später wurde in diesem Fall ein Tatverdächtiger gefasst, er kam in Haft.