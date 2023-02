1 / 9

Am kommenden Montag um 11:11 ist es so weit: Die Rosenmontagsumzüge setzen sich in Bewegung – nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie ausgefallen waren. Schon heute stellten die Karnevalshochburgen Köln und Mainz ihre Motivwagen vor. In Mainz wird Kanzler Scholz als »Scholzomat« präsent sein. Die Karikatur auf Rädern bildet einen von zehn Motivwagen des Mainzer Karnevalsvereins (MCV). Der Umzug soll von der Mainzer Neustadt mehr als sieben Kilometer weit durch das Stadtzentrum am Dom bis in die Nähe des Hauptbahnhofs zieht.