Gelände des Mercedes-Benz-Werks Fliegerbombe in Kassel muss gesprengt werden

Eine Sprecherin von Mercedes bestätigte den Fund gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal »Hessische/Niedersächsische Allgemeine «, heißt es in einem Bericht. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe oberste Priorität, daher sei das Werk bereits am Donnerstagnachmittag geräumt worden und bleibe am Freitag geschlossen.

Sperrkreis um die Fundstelle

Am Freitag wird ab 9.00 Uhr ein 1000 Meter Sperrkreis um die Fundstelle eingerichtet. Rund 7500 Anwohner seien gebeten, ihre Häuser zu verlassen. In dem Sperrkreis liegen auch Teile des Marienkrankenhauses. Patientinnen und Patienten müssen daher nach Angaben der Stadt verlegt werden, wie dpa berichtet.