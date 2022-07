Katar, Oman, Iran Starke Regenfälle sorgen in Golfstaaten für Verwüstungen

Auf Fotos waren unter anderem Schlammmassen am heiligen Schrein Imamzadeh Davood zu sehen, die religiöse Stätte wurde offenbar beschädigt. Dieser liegt in der Bergen im Norden der Millionenstadt. Die Suche nach den Vermissten dauerte am Abend an. Bereits 2015 waren laut der Nachrichtenagentur AP bei einem Erdrutsch in der Gegend mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Laut Irna sind derzeit 18 der 31 iranischen Provinzen von Überflutungen betroffen.