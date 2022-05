In den 90er-Jahren war das Model Kate Moss mit Johnny Depp liiert – nun soll sie wohl am Mittwoch an einem der letzten Verhandlungstage vor Gericht im Verleumdungsprozess zwischen dem Schauspieler und seiner Ex-Frau Amber Heard aussagen. Die Boulevardzeitung »New York Post« berichtete , Depps Anwälte wollten die Britin als Zeugin befragen. Auch der Nachrichtensender CNN meldete, die 48-Jährige solle als Zeugin aufgerufen werden.