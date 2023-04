Bätzing brachte auf den Punkt, was die jüngste Missbrauchsstudie aus dem Bistum Freiburg über das Amtsgebaren von Zollitsch zutage gefördert hat: »In seiner Zeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz im Jahr 2010 wurden entscheidende Maßnahmen zur Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche gesetzt«, sagte Bätzing der »Rhein-Neckar-Zeitung« vom Samstag. »Diese hat er selbst in seinem Bistum offenbar in derselben Zeit nicht angewandt und übergangen.«