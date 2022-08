Der SPIEGEL hatte unter anderem den Fall der Gemeindereferentin Katrin Weißenfels geschildert. Weißenfels, die unter Pseudonym auftrat, berichtete vom Missbrauch durch einen Priester, der sie anschließend zu einer Abtreibung zwang. Laut einem Bericht der »Süddeutschen Zeitung« ist Weißenfels von der Kommission als Missbrauchsopfer anerkannt worden und hätte eigentlich im Zwischenbericht erwähnt werden sollen. Ihrer Bitte, eine missverständliche Formulierung im Bericht abzuändern, sei die Kommission aber nicht nachgekommen.

In der Folge des Skandals trat der Trierer Bischof Stephan Ackermann Anfang Mai dieses Jahres von seinem Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz ab. Er war im Missbrauchsskandal in Trier in die Kritik geraten – unter anderem, weil er den Klarnamen einer Missbrauchsbetroffenen gegen ihren Willen in einer Trierer Bistumssitzung öffentlich gemacht haben soll.