Erzbistum Köln und die Causa Woelki

Die Querelen um Kardinal Woelki und seine mangelhafte Missbrauchsaufarbeitung haben offenbar auch die Austrittszahlen im Erzbistum Köln befeuert. Ende 2021 gehörten 1.805.430 Katholiken zum Erzbistum Köln. Das waren 63.137 weniger als im Jahr davor – 40.772 davon resultierten aus Kirchenaustritten.

Auch der Gottesdienstbesuch ging zurück. 2021 nahmen durchschnittlich 61.150 Personen an den Sonntagsgottesdiensten einschließlich der Vorabendmessen teil. Das entspricht nur noch rund 3,4 Prozent der Katholiken im Bistum. Insgesamt ist der Gottesdienstbesuch in der katholischen Kirche in Deutschland 2021 mit 4,3 Prozent zurückgegangen (2020: 5,9 Prozent). Die DBK führt dies vor allem auf die Coronapandemie und die Schutzmaßnahmen zurück.