Am Donnerstag hatte die römische Zentralverwaltung klargestellt, dass der Synodale Weg in Deutschland »nicht befugt« sei, neue Formen der Leitung und eine neue Ausrichtung der katholischen Lehre und Moral zu entwickeln. Der seit 2019 laufende Synodale Weg strebt unter anderem eine Erneuerung der katholischen Sexualmoral und eine verbesserte Position von Frauen in der Kirche an.