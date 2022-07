»Auswassern« nennt es der Hafenmeister der Gemeinde Moos (Landkreis Konstanz), Martin Graf: »Bei uns liegt eigentlich kein Boot mehr, wo es soll.« Bereits seit rund 14 Tagen würden Boote aus dem Wasser geholt, respektive an Land gehoben: Am Westufer des Bodensees fällt der Wasserstand, zieht sich die Wasserlinie immer weiter zurück. Einige Boote lagen schon trocken, rund ein Drittel der Wasserfahrzeuge an den rund 400 Liegeplätzen sei inzwischen entweder verlegt oder aus dem Wasser genommen worden. »So niedrige Wasserstände gibt es schon ab und zu, aber normalerweise nicht zu dieser Jahreszeit.«