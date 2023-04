Bevor Nthenge seine Anhänger zum Hungern aufforderte, soll er sie in Teichen getauft haben, berichten örtliche Medien.

Der Sektenchef stellte sich am 15. April der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Von einer Polizeiquelle hieß es, der Beschuldigte sei in einen Hungerstreik getreten. Er »betet und fastet«, hieß es weiter.

Es sollen auch sechs Anhänger von Nthenge festgenommen worden sein. Der Sektenführer war den Berichten zufolge vergangenen Monat schon einmal festgenommen worden, nachdem zwei Kinder in der Obhut ihrer Eltern verhungert waren. Er sei aber gegen eine Kaution von 100.000 kenianischen Schilling (rund 670 Euro) wieder auf freien Fuß gekommen.