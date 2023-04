Nach der Entdeckung Dutzender toter Sektenmitglieder in Kenia ist der prominente Anführer einer anderen selbst ernannten Kirche festgenommen worden. Ezekiel Odero, einer der einflussreichsten Prediger Kenias und Leiter des New Life Prayer Center (zu Deutsch: Gebetszentrum des neuen Lebens) sowie der New Life Church (zu Deutsch: Kirche des neuen Lebens), sei in der Küstenstadt Malindi im Zusammenhang mit der »Massentötung seiner Anhänger« festgenommen worden, erklärte der kenianische Innenminister Kithure Kindiki am Donnerstag.