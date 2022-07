Giraffen stehen seit 2016 auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN. Nach Angaben der Stiftung zum Erhalt der Giraffen leben nur noch etwa 117.000 Tiere in freier Wildbahn. Ihre Zahl ist demnach in einer Art »stillen Aussterbens« in den vergangenen 30 Jahren um 30 Prozent gesunken. Gründe hierfür sind unter anderem Wilderei sowie die Ausweitung von Landwirtschaft und Tagebau.