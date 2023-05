Sichtungen wilder Tiere in menschlichen Wohngegenden haben in Kenia in den vergangenen Jahren zugenommen. Ein Grund dafür ist die Ausbreitung von Städten in die uralten Wander- und Jagdgebiete der Tiere. »Menschen müssen dafür sensibilisiert werden, einen Weg zu finden, uns zu alarmieren und dann können wir die Tiere zurück in die Parks bringen«, sagte Jinaro.

Im Juli 2022 etwa hatte ein Löwe für Panik in Nairobi gesorgt, als er während des Berufsverkehrs in einem belebten Viertel auftauchte. Der Nairobi-Nationalpark liegt nur sieben Kilometer vom Zentrum der kenianischen Hauptstadt entfernt. Auch zuvor kam es zu Zwischenfällen: 2019 tötete ein Löwe am Rande des Parks einen Mann. Im März 2016 wurde eine Großkatze erschossen, nachdem sie einen Anwohner angegriffen und getötet hatte. Im Februar 2016 liefen zwei Löwen einen ganzen Tag lang Kibera, ein dicht bewohntes Armenviertel von Nairobi, bevor sie in den Park zurückgebracht wurden.