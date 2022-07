»Ich rechne damit, dass sich die Zahl mehr als verdoppeln wird. Darunter werden auch einige Kinder sein«, sagte Beshear mit Blick auf die Todesopfer dem Sender CNN. In einigen Gebieten werde das Wasser erst am Samstag zurückgehen. Rund 23.000 Haushalte seien ohne Strom, auch die Wasserversorgung sei unterbrochen. Es gebe in weiten Teilen des Katastrophengebiets keinen Handyempfang. »Wir bitten die Menschen in Amerika, für uns zu beten, damit wir den nächsten Tag überstehen.«