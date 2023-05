Als Polizisten kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen, verließen die Tatverdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren selbstständig das Boot. Die Beamten nahmen die Jugendlichen fest und übergaben sie an die Erziehungsberechtigten. An dem Traditionsschiff entstanden Schäden am Ruderblatt sowie im Bug- und Heckbereich.