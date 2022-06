Mit dem Signal »lang-kurz-kurz-lang« für »Leinen los!« hat Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Samstagabend die Kieler Woche auf dem Rathausplatz offiziell freigegeben. »Danke, dass ich kommen darf – aus Flensburg«, sagte der Flensburger Habeck in Anspielung an die langjährige Handballkonkurrenz zwischen den beiden Ostseestädten.