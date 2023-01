Die orthodoxen Christen in der Ukraine feiern – wie auch im angreifenden Russland – Weihnachten erst am 7. Januar. Das Datum unterscheidet sich vom Weihnachtstermin der westlichen Kirchen, weil Papst Gregor XIII. 1582 den Gregorianischen Kalender einführte. Viele orthodoxe Christen halten sich immer noch an das ursprüngliche Datum im Januar gemäß dem früheren julianischen Kalender.