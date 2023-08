»Es wäre einfach, vor den Problemen davonzulaufen«

Laut der Lokalzeitung »Uvalde Leader-News« , bei der Mata-Rubio den Angaben nach als Leiterin in der Werbeabteilung tätig ist, wolle sie all jene vertreten, denen in der Gemeinde bislang zu wenig gedient worden sei. »Deren Stimmen wichtig sind, aber lange ungehört blieben«, so Mata-Rubio. »Ich möchte, dass die Einwohner sich in mir wiedererkennen und sich wohlfühlen, wenn sie ihre Sorgen und Nöte mitteilen.«