In Bad Blankenburg, Thüringen, hat die Polizei am Freitag nach mehrtägiger Suche eine Kinderleiche gefunden. Momentan tatverdächtig sei der Lebensgefährte der Mutter, teilte das Thüringer Landeskriminalamt (LKA) am Samstag mit. Die Mordkommission des LKA ermittle wegen des Verdachts der Tötung des Kindes. Der Verdächtige befinde sich wegen eines anderen Delikts in Haft, teilte das LKA mit.