Kindesentzug nach Paraguay Richterin ordnet Ausreise der Mädchen an

Nach der monatelangen Suche nach zwei Mädchen, die von einem »Querdenker«-Ehepaar heimlich nach Paraguay gebracht worden waren, hat ein Gericht dort jetzt den Kindesentzug festgestellt. In der Hauptstadt Asunción ordnete die Richterin am Kinder- und Jugendgericht Alice González am Freitagabend die Ausreise der Mädchen an der Seite der anderen Elternteile sowie die Einstellung der öffentlichen Fahndung an.