König Charles III.

»Ich spreche heute in großer Trauer zu Ihnen. Im Laufe ihres ganzen Lebens war Ihre Majestät, die Queen, meine geliebte Mutter, eine Inspiration und ein Beispiel für mich und meine ganze Familie. Wir schulden ihr die größte Anerkennung für ihre Liebe, Zuneigung, Führung, für ihr Verständnis und ihr Beispiel. Die Queen hatte ein erfülltes Leben – wegen ihres Todes wird tief getrauert. Ich erneuere das Versprechen um einen lebenslangen Dienst, während ich mit meiner Familie große Trauer verspüre. Zusammen mit Ihnen im Vereinigten Königreich, in allen Ländern, in denen die Queen Staatsoberhaupt war, im Commonwealth und auf der ganzen Welt teile ich eine große Dankbarkeit für die mehr als 70 Jahre, in denen meine Mutter als Königin den Menschen in diesen Ländern diente. Im Jahr 1947 versprach sie an ihrem 21. Geburtstag dem Commonwealth, ihr Leben für ihr Volk zu geben. Das war mehr als ein Versprechen. Es war eine tiefe Verpflichtung, die ihr Leben prägte. Sie opferte sich für ihre Verpflichtung. Ihre Hingabe hat sich nie verändert – sie zog sich durch Zeiten des Wandels, der Freude und der Trauer. Wir konnten diese Liebe zur Tradition und diesen Fortschritt verfolgen, der uns als Nationen groß macht. Die Inspiration, die sie weitergab, wurde zum Markenzeichen ihrer Regentschaft. Wie meine Familie bezeugen kann, tat sie dies mit Wärme, Humor und der Fähigkeit, stets das Gute im Menschen zu sehen. Ich ehre das Leben und den Dienst meiner Mutter. Ich weiß, dass ihr Tod viele von Ihnen trauern lässt – und ich trauere mit Ihnen. Als die Queen den Thron bestieg, verkraftete die Welt gerade die Folgen des Zweiten Weltkriegs und lebte noch zu anderen Standards. In den vergangenen siebzig Jahren wurde unsere Gesellschaft zu einer von vielen Kulturen und Glaubensrichtungen. Die Institutionen des Staates haben sich verändert. Aber während des Wandels konnten unsere Nation und die weiteren Teile des Königreichs, um deren Talente, Traditionen und Errungenschaften ich sehr stolz bin, weiterwachsen. Unsere Werte blieben gleich und müssen gleichbleiben. Die Rolle und Aufgabe der Monarchie bleibt auch, so wie die Beziehung und Verantwortung gegenüber der Church of England. Die Kirche, in der auch mein Glaube verwurzelt ist, ist für diesen Glauben und die Werte verantwortlich. Ich wurde dazu erzogen, den Dienst, die Traditionen, die Freiheit und Verantwortung für unsere eigene Geschichte und die parlamentarische Demokratie hochzuhalten – so wie die Queen es tat. Für meine verbleibende Zeit verleiht mir Gott die Aufgabe, die Verfassung am Herzen unserer Nation zu halten. Wo auch immer Sie im Vereinigten Königreich oder in anderen Gebieten weltweit leben; wie auch immer Ihre persönlichen Hintergründe aussehen – so ist es meine Aufgabe, Ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen, wie ich es bisher tat. Mein Leben wird sich mit neuer Verantwortung verändern. Ich werde nicht mehr so viel Zeit und Energie für wohltätige Einrichtungen haben, die mir am Herzen liegen. Aber ich weiß, dass diese Aufgabe in vertrauensvolle Hände kommt. Dies bedeutet auch einen Wandel für meine Familie. Ich zähle auf die Hilfe meiner geliebten Frau Camilla, die bereits seit unserer Hochzeit vor 17 Jahren loyal dient. Sie wird meine Königsgemahlin. Ich weiß, dass sie diesen Dienst hingabevoll verrichten wird. Mein Sohn William nimmt nun die schottischen Titel an, die mir so viel bedeuteten. Er folgt mir als Duke of Cornwall und übernimmt die Verantwortung für das Herzogtum Cornwall, die ich 50 Jahre trug. Ich bin stolz, ihn mit seiner Frau Catherine zum Prince of Wales zu erklären, dessen Titel ich während einer langen Zeit tragen durfte. Ich weiß, dass unser neuer Prince und unsere neue Princess of Wales weiterhin inspirieren werden und unsere Nation führen und dabei helfen werden, die Ausgegrenzten ins Zentrum zu stellen, wo ihnen geholfen werden kann. Ich möchte auch meine Liebe für Harry und Meghan ausdrücken, die weiterhin ihr Leben in Übersee aufbauen. In weniger als einer Woche werden wir als Nation, als Commonwealth und als weltweite Gemeinschaft zusammenkommen, um meine geliebte Mutter ruhen zu lassen. Lasst uns an sie erinnern und aus ihrem Beispiel Stärke ziehen. Im Namen meiner ganzen Familie danke ich Ihnen für Ihr Beileid und Ihre Unterstützung. Das bedeutet mir mehr, als ich es je ausdrücken könnte. Und: Mein Liebling Mama, wenn du nun deine letzte große Reise beginnst, um zu meinem geliebten Papa zu stoßen, möchte ich dir nur das sagen: Danke. Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und die Familie der Nationen, denen du all die Jahre so unablässig dientest. Mögen Engelsscharen zu deiner Ruhe singen.«