In seiner Rede vor dem Bundestag hatte Charles die Beatles und Kraftwerk in einem Atemzug genannt, in Hamburg schüttelt er Hände mit »Lord of the Lost«. Die Hamburger Band wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool vertreten. Bei dem Fest der britischen Botschaft mit rund 1000 Gästen im Schuppen 52 im Hamburger Hafen – dort, wo sonst Abiturienten gern ihre Abiturfeiern ausrichten –, wurden Camilla und Charles mit facettenreicher Musik empfangen: Es gab eine Beatles-Coverband und »Auf der Reeperbahn nachts um halb eins«, gesungen vom Shanty-Chor De Tampentrekker. Deutsch-britisches Kulturgut eben.