Das von Charles und Camilla ausgewählte Foto wurde am 3. September aufgenommen, kurz bevor er den Thron bestieg. Königin Elizabeth II., die in diesem Jahr zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Regentschaft das Ereignis verpasste, starb wenige Tage später. Sie wurde 96 Jahre alt.

Ein britischer Experte hat König Charles III. derweil einen hervorragenden Start ins neue Amt attestiert. »Seine ersten 100 Tage hätten nicht besser laufen können«, sagte Craig Prescott von der Universität Bangor der Deutschen Presse-Agentur.