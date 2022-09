Ein führerloser Traktor ist bei Kirchhain in Mittelhessen auf Bahngleise gerollt – und mit einem Güterzug kollidiert. Bei dem Unfall am Mittwochabend sei die Lok teilweise aus den Gleisen gesprungen und die Oberleitung auf der Strecke zwischen Kassel und Frankfurt am Main in Teilen abgerissen, teilte die Polizei mit. Der Lokführer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.