»Kleiner Held« Siebtklässler stoppt Schulbus mit ohnmächtigem Fahrer in Michigan

Am Steuer eines Schulbusses in Michigan fällt der Fahrer in Ohnmacht. Ein 13-Jähriger reagiert geistesgegenwärtig, greift ins Lenkrad und bringt das Fahrzeug zum Stehen. Jetzt wird Dillon Reeves als »kleiner Held« gefeiert.