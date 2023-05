10 / 20

Guten Flug

Das Genehmigungsverfahren zog sich über Jahre, doch nun ist sie da: In Wernigerode ist die erste Hexenampel in Sachsen-Anhalt in Betrieb genommen worden. Die Ampel zeigt in der grünen Phase eine Hexe auf einem fliegenden Besen und in der roten Phase eine Teufelsfigur. Die Idee dazu hatte eine Besuchergruppe, die jährlich das Walpurgisfest in Wernigerode feiert.