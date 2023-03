Klimaaktivist aus Sachsen »Mental immer darauf vorbereitet, dass in unseren Staus jemand stirbt«

Der Dresdner Klimaaktivist Christian Bläul hat Stellung genommen zu den Risiken, die Verkehrsblockaden der »Letzten Generation« bergen: »Ich bin zumindest im Hinterkopf mental immer darauf vorbereitet, dass in unseren Staus jemand stirbt«, sagt der 41-Jährige in einer TV-Dokumentation, die das »Sachsen-Fernsehen« am Dienstag zeigt und die schon jetzt in der Mediathek zu sehen ist.