Die »Letzten Generation« macht seit 2022 regelmäßig unter anderem mit Sitzblockaden auf Straßen auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam. In den vergangenen Wochen haben Aktivistinnen und Aktivisten etwa die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt, zahlreiche Sitzblockaden veranstaltet und die Schlossfestspiel-Premiere in Regensburg gestört. Die Blockaden am Düsseldorfer Flughafen könnten ein teures Nachspiel haben: Die Fluglinien Eurowings, Condor und Tuifly prüfen derzeit Schadenersatzklagen. Von den Protesten Betroffene reagieren zudem zunehmend aggressiv auf die Aktivistinnen und Aktivisten. Bei einem Klimaprotest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern war kürzlich etwa ein Aktivist von einem Lastwagen angefahren worden.