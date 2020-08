"Ausstieg in letzter Sekunde" Klimaaktivisten protestieren gegen Kurzstreckenflüge

An mehreren Flughäfen konnten Flieger am Montag nicht abheben - Klimaaktivisten von Extinction Rebellion wollten sich mit Sekundenkleber an Flugzeugen fixieren oder vor Start wieder aussteigen. Von Passagieren wurden sie beschimpft.