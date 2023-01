Und auch das neue Jahr begann in Spanien ebenfalls mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Am Flughafen der Stadt Bilbao im Norden Spaniens wurden am Neujahrstag 25,1 Grad gemessen – und damit in etwa die Durchschnittstemperatur für die Stadt im Juli. Es war die höchste, je in einem Januar gemessene Temperatur in der Stadt.