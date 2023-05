Der Trevi-Brunnen ist der größte Brunnen Roms und zudem einer der bekanntesten der Welt. Die Aktivisten demonstrierten schon an anderen berühmten Brunnen der Stadt. In der Vergangenheit schütteten sie etwa schwarze Flüssigkeit in einen Brunnen an der berühmten Spanischen Treppe in Rom. Sie beschmierten auch die Fassade des Palazzo Vecchio in Florenz mit oranger Farbe. Auch Kunstwerke sind immer wieder Ziel der international vertretenen Gruppe.