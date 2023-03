Zu der Glasinstallation »Grundgesetz 49« an der Spreepromenade gehören 19 jeweils rund drei Meter hohe Glasscheiben. Darin sind die 19 Grundrechtsartikel des Grundgesetzes mit Laser eingraviert.

Lebensgrundlage schützen

Zum Hintergrund der Aktion erklärte die »Letzte Generation« in einer Mitteilung: »Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? Im Jahr 2023 geht nur eines von beidem.«

Der Protest der Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten richtet sich an die Bundesregierung: »Wir rasen weiterhin auf die 1,5-Grad-Grenze zu, dahinter lauern die Kipppunkte des Klimas: Die Arktis schmilzt ab. Der Golfstrom kommt zum Erliegen. Der Amazonasregenwald stirbt«, heißt es in der Mitteilung: »Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach.«