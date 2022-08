Nach dem Achterbahnunglück in Klotten in Rheinland-Pfalz, bei dem eine Frau starb, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Laut einer Mitteilung kam die 57-Jährige in ihrem Sitz in einer Kurve ins Rutschen, ehe sie aus acht Meter Höhe aus der Achterbahn fiel. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.