Flugverkehr nicht betroffen Brand in ICE legt Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn lahm

In einem Zug der Deutschen Bahn ist am Flughafen-Bahnhof Köln/Bonn ein Feuer ausgebrochen und hat die Gleise in dichten Rauch gehüllt. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt.