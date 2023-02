Auf dem Weg zum Kölner Flughafen Frau vergisst 10.000 Euro für Erdbebenopfer in der Straßenbahn

Solche Fundstücke dürften auch den Beamten der Bundesbahn am Kölner Hauptbahnhof nicht jeden Tag unterkommen. In zwei Handtaschen befanden sich mehr als 10.000 Euro Bargeld. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatten ihnen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montagmittag die beiden Taschen übergeben. Diese waren zuvor in der Straßenbahn S12 gefunden worden. In den Taschen befand sich neben Reisedokumenten und EC-Karten auch eine hohe Summe Bargeld: 10.100 Euro sowie 3.200 türkische Lira.