19-Jähriger stirbt nach Polizeigewahrsam »Tut mir leid, Mama«

Laurent nimmt Drogen, weil die Rapper davon reden und seine Freunde ihn so akzeptieren. Mit 19 stirbt er nach einer Nacht im Gewahrsam in Köln-Kalk. Seine Eltern wollen nicht glauben, dass niemand Schuld hat. Was, wenn sie recht haben?