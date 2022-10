Eine Mitarbeiterin des Kölner Ausländeramts soll Teil einer vornehmlich syrischen Schleuserbande sein. Die Frau soll den Schleusern gegen Bezahlung Ausweispapiere ausgestellt haben. Diese sollen dann von den Schleusern an Interessenten verkauft worden sein. Die Frau wurde am Donnerstag bei einer Razzia festgenommen, bei der Ermittler in Nordrhein-Westfalen gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgingen.