Köln Straßenbahn kollidiert mit Auto – und kurz darauf mit Radfahrerin

In Köln ist es am Mittwochabend zu zwei Unfällen gekommen – in die beide dieselbe Straßenbahn verwickelt war. Zunächst sei die Bahn mit einer Autofahrerin kollidiert, teilte die Polizei mit – und nur zwei Minuten nach der Wiederinbetriebnahme dann mit einer Fahrradfahrerin. Beide Frauen blieben den Angaben zufolge unverletzt.