Köln Streit eskaliert – 22-Jähriger stirbt nach Messerangriff

In Köln ist ein 22-Jähriger bei einer Auseinandersetzung erstochen worden. Am Mittwochabend gab es einen Streit unter mehreren Männern im Stadtteil Ostheim, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten . Nach einem Stich in den Oberkörper erlag der 22-Jährige demnach seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.