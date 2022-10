Der Gebetsruf eines Muezzins – in Köln-Ehrenfeld ist er am Freitag zum ersten Mal auch außerhalb der Moschee erklungen. Zwei Jahre lang gehört er nun zwischen 12 und 15 Uhr für die Dauer von fünf Minuten zum alltäglichen Klangbild der Stadt – auf Vorschlag von Bürgermeisterin Henriette Reker.

Murat Sahinarslan, Direktor Moscheeforum: »Wir haben hier bisher bewusst darauf verzichtet, den Gebetsruf nach außen hin erklingen zu lassen. Erst mit der Einladung von Frau Reker haben wir den Antrag gestellt und sind ins Gespräch gekommen, weil sie das Zeichen dafür gesetzt hat: Es ist so weit. Die Kölner Stadtgesellschaft kann dieses Thema tragen. Und daher sind wir dem auch nachgekommen.«

Die Lautsprecher, aus denen der Gebetsruf erklingt, sind über den Türen zur Moschee angebracht und nicht wie sonst üblich an einem der Minaretttürme. Die Lautstärke ist begrenzt auf 60 Dezibel, das entspricht einem Gespräch in Zimmerlautstärke. Einzelne Anwohner stört das nicht, sie seien Ähnliches gewohnt.

Ulla Potthast, Besucherin: »Für mich ist das ein religiöser Ausdruck. Die Glocken des Kölner Doms und vieler Kirchen läuten auch deutlich lauter. Ich habe kaum etwas gehört. Also die Aufregung kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.«

Bruno Potthast, Besucher: »Der war so dermaßen leise. Wir wohnen in der Nähe des Doms, und die ganzen Kirchenglocken sind wesentlich lauter. Ich finde das absolut in Ordnung.«

Kritiker fordern, jeglichen Ausdruck religiöser Überzeugungen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Sie befürchten den politischen Missbrauch des Muezzin-Rufs. Die Gemeinde von Köln-Ehrenfeld ist Teil der Ditib, Deutschlands größtem Moscheeverband. Der Islamismus-Forscher Ahmad Mansour hält die Ditib für den verlängerten Arm der türkischen staatlichen Religionsbehörde. 2018 hat der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die neu gebaute Moschee in Köln persönlich eingeweiht. Der öffentliche Muezzin-Ruf ist nicht neu in Deutschland: Auch in Krefeld, im hessischen Raunheim oder im nordrheinischen Düren ruft er bereits außerhalb der Moscheen zum Gebet.