»Der läuft einfach« Wolf im Stadtzentrum von Köln gesichtet

Er irrte durchs Szeneviertel Ehrenfeld und riss womöglich einige Schafe in den Rheinauen: In Köln lief ein Wolf durch die Straßen. Nach Einschätzung von Experten sind Wölfe in Innenstädten extrem selten.